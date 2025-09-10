Mynet Trend

Korku filmi gibi olay! Ayı kafesine attı, hiç acımadan bıçakladı!

Özbekistan'da bir kadın, 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Kadının 3 yıl önce de öldürdüğü kızını ayı kafesine attığı ortaya çıktı. Annenin 2022 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

34 yaşındaki kadın, bir hafta önce 7 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. Küçük kız defalarca kez bıçaklanmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti.

Özbekistan Başsavcılık Basın Sözcüsü Hayot Şamsutdinov, olaya ilişkin açıklamasında kasıtlı cinayet suçundan dava açılarak soruşturma başlatıldığını, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

AYI KAFESİNE ATMIŞ

Kadının 2022'den beri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 2 Ağustos'unda ayakta tedavi görmek üzere taburcu edilen kadının bir oğlunun daha olduğu aktarıldı.

Öte yandan adı açıklanmayan anne 2022 yılının Ocak ayında 3 yaşında olan kızını hayvanat bahçesinde ayının kafesine atmış, yükseklikten düşen kız yaralanmıştı. Anne, ise cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuş psikiyatri hastanesine zorla yatırılmıştı.

Özbekistan
