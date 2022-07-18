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Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı? 'Yüzünü görebiliyorsunuz'

18.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nde bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından yakalanan garip bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Hareket halindeki gizemli solgun bir figürü gösteren ve sosyal medyada Kentucky eyaletinin Morehead bölgesi yakınlarında çekildiğini söylenen bu görüntüler, birçok insanı merak içinde bıraktı.

ABD'de bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Solgun bir yaratığı andıran bir figürü gösteren bu görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü ve kafalarını karıştırdı. Birçok insan, bu gizemli figürün ne olabileceğini tartışırken gizemi hala çözülemedi.

YÜZÜ GÖRÜLÜYORDU

33 saniyelik videoda solgun, uzun boylu ve kambur görünümlü insana benzer bir figürün bir evin arka bahçesinin yakınlarında, ev sahibinin arabasına yaklaşırken dikkatli bir şekilde ilerlediği ve etrafa baktığı görülüyor. Kayda alan kişinin ise kayıt esnasında, ''Yüzünü görebiliyorsunuz'' dediği duyuluyor.

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YARIM MİLYON İZLENDİ

YARATIK

9 Temmuz'da "İşte Morehead yakınlarında bir güvenlik kamerasına yakalanan soluk tenli yaratığın videosu" başlığıyla paylaşılan video, yarım milyon izlenme topladı. Birçok kişi, gönderinin altında bunun ne olabileceğini tartıştı.

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GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

Kimileri bunun sıradan bir kayıt olduğunu, kızılötesi çekim nedeniyle bu şekilde solgun görüldüğünü ve muhtemelen bir hırsız olduğunu söylerken, kimileri de görüntülerde bir gariplik olduğunu ve bunun gerçek olmadığını savundu. Bazıları ise bunun ne olduğunu asla bilemeyeceğimizi savundu. Soluk figürün ne olduğu hala çözülemedi.

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Anahtar Kelimeler:
abd paranormal
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