Burada tatil yapmak cesaret ister! Paranormal olaylarla ünlenen Banff Springs Oteli’nin hikayesi tüyleri diken diken edecek

Kanada’nın en büyük otellerinden biri olarak kabul edilen Banff Springs, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle perili otel olarak biliniyor. Geçmişi oldukça ürkütücü olmasına rağmen bu otel hala günümüzde tatil köyü olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu otelin adının perili olarak anılmasının arkasında ise birden çok olay bulunuyor. Bu olaylardan ilkinin otelin ilk kurulduğu yıllarda yaşandığı söyleniyor. Rivayete göre, balo salonunda dans ederken gelinliğinin eteği alev alan kadın kurtulmak isterken merdivenlerden düşerek boynunun kırıyor. O günden sonra ise balo salonunda dans edilirken hafif bir yanık kokusunun geldiği söyleniyor. Balo sonunun dışında ise otelde konaklayan kimi müşteriler merdivenlerin olduğu bölümde beyaz bir gölgenin kendilerine baktığını ifade ediyor.

HAYALETLİ ODASINA KİMSE GİREMİYOR

Oteli meşhur hale getiren diğer bir hikaye ise 873 numaralı oda da yaşanıyor. Bu odada kalan ailenin öldürülmesi üzerine işlenen cinayetten sonra odanın kapısı tuğla ile örüldü ve bir daha hiç kimse o odaya giremedi. 873 numaralı odanın bulunduğu koridorda ailenin hayaleti görülüyor. O yüzden genellikle kimse o katı tercih etmiyor.



