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Korkunç! 45 tavuğu parçalayıp atmışlar

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 26.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir kümeste bulunan tavuklardan 45'i, saldırgan hayvanlar tarafından parçalanarak telef oldu.

Tavukların sahibi Meriç Bora (26), sahipsiz köpeklerden şüphelendiğini belirterek, yetkililerden önlem alınması istedi.

Geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı

Rusya Saratov Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Meriç Bora, 2 yıl önce, İskele Mahallesi Burgaz Antik Kenti yakınlarındaki, dededen kalma arazisinde kümeste tavuk yetiştiriciliğine başladı. 120 tavuğu bulunan Bora, dün sabah tavuklarını yemlemek istedi ancak gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı.

75 TAVUĞA ZARAR VERMİŞLER

75 TAVUĞA ZARAR VERMİŞLER
Kümesin dışında 10 tavuğun parçalandığını gören Bora, kafesin içinde de 35'ini daha telef olmuş halde buldu. İç kısımdaki tel örgüyü aşamayan saldırgan hayvanların, buradaki 75 tavuğa ise zarar veremediği anlaşıldı. Olayın üzüntüsünü yaşayan Bora, yaptığı incelemede çevrede 3 köpeğin ayak izlerine rastladı. Bora, bir dönümlük alanda, kümesin tel örgülerinin altını kazarak geçtiklerini tespit ettiği köpeklerin, daha sonra kafesin kapısını kırıp içeriye girdiklerini belirledi.

'GÖZLERİME İNANAMADIM'

'GÖZLERİME İNANAMADIM'
Kümeste hobi amaçlı tavuk yetiştiriciliği yaptığını belirten Meriç Bora, "Saat 09.00 sıralarında kümese geldiğimde gözlerime inanamadım. Üç bölmeden oluşan kümesin, tel örgü ile çevreli bahçe kısmında 10 tavuk ölüsü vardı. İkinci bölüm olan kafeste ise 35 tavuk parçalanmıştı. Köpekler, en iç kısma ise girememişler" dedi.

ETRAFA KORKU SAÇIYORLAR

ETRAFA KORKU SAÇIYORLAR
Kümesin yaklaşık 1 kilometre ötesindeki boş otelin çevresinde, biri sonradan sokağa terk edilmiş olduğu değerlendirilen pitbull kırması olmak üzere 3 başıboş köpeğin bulunduğunu belirten Bora, bu köpeklerin etrafa korku saçtıklarını ifade ederek, yetkililerden önlem alınmasını istedi. (DHA)
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Muğla datça kümes meriç bora tavuk köpek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tamam hobi olarak köpekleri besle hepsini topla hayır işle
delme çatma kümes yaparsan olacağı budur sansardır o sansar
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