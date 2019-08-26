Korkunç iddia! Bir il bunu konuşuyor: Şikayette bulunuldu

Dernek Başkanı Arife Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde çok sayıda sahipsiz kedi ve köpek ölüsü bulunduğunu iddia etti.

İddialar üzerine Büyükşehir Belediyesi yetkililerince barınakta inceleme gerçekleştirildiğini belirten Yanık, detaylı teftiş yapmayan belediye ekiplerinin barınağın morgundaki hayvan ölülerini tespit edemediğini öne sürdü.

'ÇOK FAZLA ÖLÜ HAYVAN VAR'

Yanık, "Elimize morga atılmış hayvan görüntüleri ulaştı, çok fazla ölü hayvan var. Soğutucu bozulduğu için hayvan ölülerinde çürüme de oluşmuş. CİMER aracılığıyla bu durumu şikayet ettik. Suç duyurumuz Adalet Bakanlığına ve Antalya Valiliğine ulaştı. Sorumluların acilen görevden alınıp cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

BELEDİYE YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ndeki sahipsiz kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığı ve bazılarının ölüme terk edildiğine ilişkin 21 Ağustos'ta sosyal medyada yer alan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekmiş, kısa sürede yayılan paylaşımların bazılarında hayvanların asitle öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Tepkiler üzerine belediye yetkilileri, bazı hayvanseverlerle barınakta inceleme yapıldığını belirterek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıklamıştı. (AA)

