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Korkunç kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi de ünlü çıktı

21.11.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'ninde içinde bulunduğu minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün, ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Korkunç kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi de ünlü çıktı

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı! Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

CEYHUN FERSOY, SERGEN DEVECİ VE MELİS İŞİTEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolgha Güleryüz'ün, ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı

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ZEYNEP GÜLMEZ İLE 2 YIL EVLİ KALDI

Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik yapmıştı. Bu zamana kadar birçok projede yer alan Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.

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TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır. Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım
Baş Belası / Işık Tasarımı
SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün
Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen
Kırkından Sonra / Yapımcı
Ters Köşe / Yapımcı
Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen
Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

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