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  4. SON DAKİKA | Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner paylaşmış: Minibüsün içinden...

SON DAKİKA | Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner paylaşmış: Minibüsün içinden...

21.11.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Baş Belası isimli tiyatro oyununda rol alan oyuncuları taşıyan minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında Tolga Güleryüz'ün de olduğu öğrenilirken, Güleryüz'ün son görüntüsü de ortaya çıktı. Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner paylaşmış: Minibüsün içinden...

Son dakika: Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.

SON DAKİKA: KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

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CEYHUN FERSOY VE MELİS İŞİTEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN MİNİBÜSTEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

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Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolgha Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tiyatro Begüm Öner Ceyhun Fersoy

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