Ceren Karakoç'a Feyza Civelek sorusu: "Orada başka bir dinamik var"

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç diziden bir anda çıkarılmıştı. "Kazada öldürüleceğimi bilmiyordum. Yapımcım 'Bir sonraki sezon devam ediyoruz, görüşürüz' dedi. Her şeyde anlaştık" diyen Karakoç başka oyunculara dair sorulara da yanıt verdi.

Ayşe Arman oyuncuya "Tek sen değilsin aslında işine son verilen. Mesela Feyza Civelek'in de işine aynı anda son verilmesi bir tesadüf mü?" sorusunu yöneltti.

Karakoç bu soruya nasıl cevap vereceğini bilemezken "Yani Feyza'nın durumunu bilmiyorum. Orada başka bir dinamik var diyeyim. Hani sonuçta onun çıkacağı haberi daha önceden basına yansımıştı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten onun çıkacağını biliyorduk" dedi.



"KIZILCIK ŞERBETİ'NİN BU DÖNEM İZLEMEDİM"

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç devamında şunları söyledi:

"Herhalde oradaki hikayeden kaynaklı belki de senaristimiz şey de düşünmüş olabilir. İşte ben o zaman NurSema'yı da çıkarayım. O da yanlış hatırlamıyorsam vallahi izlemedim bu sezon dizinin ilk bölümünü ama benden sonra o da kanser olup kahrından ölüyor herhalde. Belki öyle bir hikaye kurmak için de beni çıkarmış yani öldürmüş olabilir."