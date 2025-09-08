Mynet Trend

Korkunç olay! Boğa 57 yaşındaki adamı boynuzlayarak öldürdü

İspanya'nın güneybatısındaki Ubrique kasabasında düzenlenen boğa festivalinde, bir adam boğadan kaçarken boynuzlanarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İspanya'nın Ubrique kasabasında düzenlenen boğa festivalinde 57 yaşındaki bir adam, boğadan kaçarken hayatını kaybetti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın boğadan kaçıp bir apartmanın demir korkuluklarına tırmanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Talihsiz adam boğanın hızla yaklaşmasıyla dengesi bozuldu, yere düştü ve defalarca boynuzlandı.

YAS İLAN EDİLDİ

Ubrique Belediyesi, olayın ardından 1 günlük yas ilan etti. Havai fişek gösterileri iptal edildi, kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi. Belediye, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dilerken vatandaşlardan "sükûnet ve anlayış" istedi.

İspanya
