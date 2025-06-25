Korkunç olay! İki paraşütçü havada çarpıştı! Yere çakılan kadın hayatını kaybetti!

ABD’deki Thomaston Upson havaalanından gerçekleştirilen bir uçuşta uçaktan atlayan Jasmine Black isimli paraşütçü, başka bir paraşütçüyle havada çarpıştı.

PARAŞÜTÜ AÇAMADI

Geçtiğimiz cumartesi günü ABD’nin Georgia eyaletinde gerçekleşen korkunç olayda 48 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti. Nyt’nin habrine göre, Upson County Şerifi Dan Kilgore'un verdiği bilgiye göre, yere yaklaşırken Black’in paraşütü, başka bir atlayıcının paraşütüyle alçak irtifada çarpıştı.

Paraşütçünün ana paraşütü kesip yedek paraşütünü açmaya çalıştığı, ancak yere çok yakın olduğu için paraşütün tam olarak açılmadığı açıklandı. Ardından da yere çakıldı. Olay yerine gelen ekipler, Black’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jasmine Black’in 160’tan fazla atlayış tecrübesi bulunuyordu.