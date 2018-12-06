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Korkunç olay! Nişanlısı uyurken telefonunu açtı ve...

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 06.12.2018 18:22 | Son Güncelleme

İngiltere, nişanlısı Stacey Booth'u hastanelik eden Alexander Heavens'ı konuşuyor.

Genç kadın uyurken telefonunu açan ve tüm mesajları okuyan adam kendini kaybetti.

Korkunç olay! Nişanlısının telefonunu uyurken açtı ve...

24 yaşındaki genç kadın uyurken, nişanlısı yanına geldi.
Parmağını kullanarak kadının telefonunu açtı.
Ve telefondaki tüm sosyal medya mesajları ile e-postaları okudu.
Peşinden nişanlısını uyandırdı ve dehşet dakikaları başladı.
İngiltere, nişanlısı Stacey Booth'u hastanelik eden Alexander Heavens'ı konuşuyor.
Genç kadına şiddet uygulayan adam yüzüne birçok kez yumruk attı.
Kurbanı mutfak zeminine iten Heavens, ayaklarıyla kadının üstünde tepindi.
Greater Manchester'da yaşayan Booth, üç yıl önce nişanlandığı yedi yıllık sevgilisini mahkemeye verdi. Gördüğü şiddeti kanıtlarıyla birlikte mahkemeye sundu.
Hakim, uyguladığı şiddet nedeniyle erkeği suçlu buldu. Ancak alışılmadık şekilde cezayı tarafların anlaşması için altı aylığına erteledi.
Genç kadın, üç yıl önce kokain kullanmaya başlamasıyla nişanlısının davranışlarının değiştiğini anlattı.
24 yaşındaki Booth dehşet gecesinde ölüm korkusu yaşadığını, cenaze törenini bile düşündüğünü söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere şiddet telefon

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