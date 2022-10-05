Korkusuz eş anlamlısı nedir? Korkusuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değiştirmeyen ya da bozmayan kelimeler birbirleri ile anlamdaş kelimelerdir. Korkusuz eş anlamlısı olan kelime de cümle içinde korkusuz yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamını değiştirmez.

Korkusuz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Korkusuz kelimesi Türkçe bir kelimedir. "Korkusu olmayan, yürekli ve pervasız" anlamlarını ifade eder. Korku vermeyen ve tehlikesiz anlamlarına da gelen korkusuz kelimesinin yazılışları ve okunuşları farklı olan anlamdaş kelimeleri bulunur. Korkusuz kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:

Yürekli

Pervasız

Gözü kara

Bıçkın

Çatal yürekli

Korkusuz kelimesi ile aynı anlamı ifade eden bu kelimeler cümle içinde korkusuz kelimesi yerine kullanılabilir. Korkusuzun eş anlamlısı kelimeler, korkusuz yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamını bozmaz.

Korkusuzun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zengin bir kelime ağına sahip olan Türkçe dil kullanımında pek çok farklı seçeneği içinde barındırır. Birçok kelimenin eş anlamlı kelimesinin de bulunması Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu gösterir. Korkusuz kelimesinin eş anlamlılar cümle içinde korkusuz yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamını değişmez.

Korkusuzun eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

O kadar yürekli bir insan ki on kişiyle aynı anda dövüşebilir.

Onun gözü kara oluşu çevresindeki herkes tarafından biliniyor.

Pervasız bir adam olduğu için hırsızın peşinden hızlıca gitti.

Bu kadar pervasız oluşu hepimizi hayrete düşürüyordu.

Onlar babayiğit olsa ne yazar benim bıçkınlığımın yanında!

Çatal yürekli bir abimizdi, biz ondan razıyız.



