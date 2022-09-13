Anlayış eş anlamlısı nedir? Anlayışın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Anlayış kelimesi anlama işini belirtir. Eski Türkçede “ayırt etmek, idrak etmek, hatırlamak” anlamlarına gelen "aŋla-" kelimesinden türemiştir. Anlayış kelimesin Türk Dil Kurumuna göre anlama işi ve anlama yeteneğidir. Aynı zamanda toplum ve toplumu oluşturan bireylerin çeşitli etmenlerle beliren düşünül biçimi de anlayıştır. Hoş görme, hâlden anlama ve konsept anlamlarına da gelir.

Anlayış eş anlamlısı nedir?

Anlayışın eş anlamlısı olan sözcüklerden kimisi sıkça kullanıldığı için bilinen kimisi anlayışın eş anlamlısı olduğunun farkına varılmadan kullanılan kelimelerdir. Anlayış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Zihniyet

İzan

Feraset

İdrak

Telakki

Basiret

Mantalite

Konsept

Anlayışın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlayış eş anlamlıları ile örnek cümleler şunlardır:

Kendini hep geliştirmek için çabalayan kişilerin zihniyetleri yaşam boyu öğrenime dikkat çekiyor.

Ali, izanı anlaşılır olmayan kişilere yaklaşırken dikkatli olmak gerektiğini düşünüyor.

Feraset sahibi olmayı dedesinden öğrenmişti çünkü kendisine iyi ve güzel gelen pek çok şeyi dedesine bakarak keşfetti.

Öğretmen, öğrencilerine son derece telakki bir şekilde yaklaşıyordu çünkü onların yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmek istiyordu.

Ani gelişen bu olaylar zincirinde idrak kabiliyetini kaybetti.

Mantalitesi şuydu: Yardıma ihtiyacı olan kim olursa geri çevirmek mümkün değil.

Öyle yoğun çalışıyordu ki zaman zaman basiretinin kapandığını düşünüyordu.

Her insanın sahip olduğu bir mantalite vardır.

Komutan yakalanan suçlulara hiçbir müsamaha gösterilmeyeceğini sert sözlerle belirtti.

Duygusal zihniyeti sayesinde olayları algılamada bazı zorluklar çıkarıyordu.

İdrak yeteneği günümüz dünyasında değer verilen becerilerin arasında yer alıyor.

Bu konsepte göre iklim krizi ile doğrudan bağlantılı insani eylem ve düşünceler tekrardan gözden geçirilmeli.

Basiretsizce hareket edip pişman olacağı davranışlarda bulunuyordu.



