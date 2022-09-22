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İnce eş anlamlısı nedir? İncenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

21.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnce kelimesinin dilimizde bir çok anlamı vardır. Genellikle, aynı cisimler arasında ebat bakımından diğerlerine göre daha az kalınlığa sahip ve küçük olanı nitelendirmek için kullanılır. Bu anlamı ince kelimesinin gerçek anlamıdır. Mecaz anlam olaraksa kibar, narin, zarif anlamında kullanılır. İnce kelimesi genel olarak deyimlerde mecaz anlamıyla karşımıza çıkar. Peki, ince kelimesinin eş anlamı nedir?

İnce eş anlamlısı nedir? İncenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

Türkçenin tarihi pek çok ana dönemde incelenir. Türkçenin dönemlerinden birisi olan Eski Türkçe, Türkiye Türkçesinin ana dönemini oluşturur. Göktürkler zamanında ele alınan bu dönemde türetilen bir çok kelime günümüze kadar varlığını korumuştur. İnce kelimesi de Eski Türkçe döneminden beri varlığını günümüze kadar korumuştur. Eski Türkçe "yinçge" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime ince, zayıf anlamlarına gelmektedir. Zaman içerisinde yapısal değişikliğe uğrayarak "ince" hâlini almıştır.

İnce kelimesi bir deyim olarak, sıfat olarak ya da bir isim olarak kullanılabilir. İnce kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı vardır. İlk anlamı aynı cisimden birisinin diğerine göre daha dar ve kalınlığının az olmasıdır. Bunun yanı sıra zayıf, özen gerektiren, ufak taneli, ayrıntılı, tiz, hafif ve zarif gibi anlamları da vardır.

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İnce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İncenin eş anlamlısı olarak kullanabileceğimiz bir sürü kelime bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni ince kelimesinin hem gerçek anlamı hem de birçok mecaz anlamı bulunmasıdır. Bir insanın cılız olduğunu ifade ederken gerçek anlamda, bir insanın zarif bir yapıya sahip olduğunu ifade ederken ise mecaz anlamını kullanmış oluruz. Bu durumları ifade ederken, incenin eş anlamlısı kelimeleri kullanabiliriz. İnce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

  • Cılız
  • Zayıf
  • Narin
  • Edepli
  • Yufka
  • Nazikçe
  • Nezaketli
  • Rafine
  • Rakik
  • Rikkatli
  • Ayrıntılı
  • Çarliston
Ben eş anlamlısı nedir? Ben kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerBen eş anlamlısı nedir? Ben kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İncenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İnce kelimesinin eş anlamları ile cümleler:

  • Senin kolunun kuvveti onunkine göre daha zayıf.
  • Bileziğin ne kadar narin duruyor.
  • Duvara vidaladığımız vidalardan soldaki, sağdakine nazaran daha zayıf duruyor.
  • Yılbaşı balosunda giydiği elbise onu çok edepli göstermişti.
  • Akvaryumdaki balıklar ne kadar cılız kalmış.
  • Bu pozisyon konusunda rikkatli düşünmen gerekiyor.
  • Türkçe sınavındaki paragraflar o kadar ayrıntılıydı ki bazen çözmek çok zor geldi.
  • Sen, son zamanlarda baya rafine düşünmeye başladın
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