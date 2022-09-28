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Korkak eş anlamlısı nedir? Korkağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.09.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelime birden fazla anlama gelir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterebilir. Korkak kelimesi de deyimlerde ve atasözlerinde kullanılan ve birden fazla eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer alır. Cesaretsiz, ödlek gibi kelimeler korkak yerine kullanılabilir.

Korkak eş anlamlısı nedir? Korkağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelime hazinesi en zengin olan dillerden biri de Türkçedir. Farklı dillerden birçok kelime zaman içinde aldıkları eklerle Türkçeleşerek dilimize girmiştir. Bu sebeple bir kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Eş anlamı kelimeleri de birden çok olabilir.

Türk Dil Kurumuna göre korkak kelimesi için sıfattır. Korkak kelimesi "çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan kişi ya da hayvan." anlamına gelir. Korkak kelimesiyle örnek cümle vermek gerekirse:

  • "Korkak bir adam değişim gibi geliyor bana. Ancak en korkusuzların bile korktukları bir şey vardır sanırım. (Nazım Hikmet)"

Korkak kelimesinin yer aldığı atasözü, deyim ve birleşik fiiller de bulunur. Örnek vermek gerekirse:

  • "Korkak bezirgân ne kâr eder ne zarar": İş yapmaya korkan tüccar, kendisini zarardan korur ancak kazanç da sağlayamaz.
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Korkak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Korkak kelimesinin tek bir tanımı ve anlamı vardır. Ancak korkak kelimesinin eş anlamı kelimeler çeşitlilik gösterir. Bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Cümle içinde hangi anlamında kullanıldığının tespit edilebilmesi için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Korkak kelimesinin kullanım amacına göre yerine getirilebilecek korkağın eş anlamlısı kelimeler şunlardır:

  • Ödlek
  • Namert
  • Tavşan yürekli
  • Cebin
  • Güre
  • Hödük
  • Muhannet
  • Mütevehhim
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Korkağın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Korkak eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Senin gibi bir ödlekle işim olmaz benim!
  • O hödük biri değil sadece çok zor durumda kaldığı için bizi ele vermiş.
  • Sana bu kadar adam getirdi hepsi de cebin.
  • Sana karşı başka bir şeu hissediyorsam namerdim!
  • Muhannetten kerem beklenmez.
  • Zile basıp kaçan tavşan yürekli çocuklara bağırıp onları kaçırmıştı.
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