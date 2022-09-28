Korkak eş anlamlısı nedir? Korkağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelime hazinesi en zengin olan dillerden biri de Türkçedir. Farklı dillerden birçok kelime zaman içinde aldıkları eklerle Türkçeleşerek dilimize girmiştir. Bu sebeple bir kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Eş anlamı kelimeleri de birden çok olabilir.
Türk Dil Kurumuna göre korkak kelimesi için sıfattır. Korkak kelimesi "çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan kişi ya da hayvan." anlamına gelir. Korkak kelimesiyle örnek cümle vermek gerekirse:
Korkak kelimesinin yer aldığı atasözü, deyim ve birleşik fiiller de bulunur. Örnek vermek gerekirse:
Korkak kelimesinin tek bir tanımı ve anlamı vardır. Ancak korkak kelimesinin eş anlamı kelimeler çeşitlilik gösterir. Bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Cümle içinde hangi anlamında kullanıldığının tespit edilebilmesi için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Korkak kelimesinin kullanım amacına göre yerine getirilebilecek korkağın eş anlamlısı kelimeler şunlardır:
Korkak eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: