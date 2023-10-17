Korkusuz Korkak'ın güzeller güzeli hemşiresiydi! Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

Korkusuz Korkak filminde hayat verdiği Sevil hemşire rolü ile hafızalara kazınan Ayşin Atav, Gol Kralı, Sev Kardeşim, Severek Ayrılalım gibi başarılı yapımlarda rol almıştır. Usta oyuncu Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

2 Nisan 1948 tarihinde Ankara'da doğan Ayşin Atav mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. 1979 yapımı Korkusuz Korkak filminde hemşire Sevil rolünü canlanıran Atav, filme duru güzelliği ve hoş sesiyle dikkta çekmeyi başarmıştı.

Ayşin Atav, Kemal Sunal filmlerinin olmaz olmaz oyuncusu Dinçer Çekmez'in ilk eşidir. Atav ve Çekmez'in bu birliktelikten 'Ceren' adında bir kız çocukları bulunuyor.

Şimdilerde 75 yaşında olan Ayşin Atav Korkusuz Korkak filmindeki rolünden sonra ekranlara veda ederek, uzun yıllar seslendirme sanatçılığı yaptı. Atav şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Ayşin Atav'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.









