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Korkusuz Korkak nerede ve ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler?

06.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en değerli filmleri arasında olan Korkusuz Korkak filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Oyunculuk hayatı boyunca onlarca film çeviren usta oyuncu Kemal Sunal'ın, fakir bir adam olan 'Mülayim' rolüne hayat verdiği komedi türündeki filmde her şey, Mülayim'in yaklaşık 6 aylık ömrünün kaldığını öğrenmesiyle başlıyor. İşte Korkusuz Korkak filmiyle alakalı detaylar...

Korkusuz Korkak nerede ve ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında olan Korkusuz Korkak filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturmuştur. Adeta efsane haline gelen Korkusuz Korkak filminin yapımcılığını ise Erdoğan Tünaş üstlenmiştir. 1979 yapımı komedi türündeki Korkusuz Korkak filminde yaklaşık 6 aylık ömrü kaldığını öğrenen, Kemal Sunal'ın hayat verdiği Mülayim Sert'in başına gelenler işleniyor. İşte Korkusuz Korkak filmiyle alakalı detaylar...

KORKUSUZ KORKAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filminin çekimleri Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirilmiştir.

Korkusuz Korkak nerede ve ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler?

KORKUSUZ KORKAK KONUSU NEDİR?

Masa başı işte çalışan Mülayim, kirasını bile ödeyemeyecek kadar zor durumdadır. İş arkadaşları tarafından dışlanan Mülayim, evden atılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tam bu sırada ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen baş karaktere doktoru 6 aylık ömrü kaldığını ve kalan hayatında dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.

Bu haber ile adeta başka biri olan Mülayim'in hayatı hızla değişir. İş yerinde patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılan bombayla top gibi oynar ve sakin hareketleri, mahallelinin şaşırmasına neden olur. Tüm bunlar olurken Mülayim, aldığı piyango biletine para çıktığını öğrenir. Ancak 6 aylık ömrü kaldığını bildiği için tüm parayla umumi tuvalet yaptırmaya karar verir.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal (Mülayim Sert)
  • Ayşin Atav (Hemşire Sevil)
  • Nejat Gürçen (Patron)
  • Turgut Özatay (Ayı Abbas)
  • Zafer Önen (Müdür)
  • Yaşar Şener (Basın)
  • Ajlan Aktuğ (Topal Hüsnü)
  • Zeki Alpan (Nuri Amca)
  • Muzaffer Nebioğlu (Mehtap)
  • Yavuz Şeker (Amorti Kazım)
  • Kamer Sadık (Mülayim Ters)
  • Remziye Fırtına (Bedia Hanım)
  • Orhan Çoban (Kör Hamza)
  • Süheyl Eğriboz (Mahalleli)
  • Yusuf Çağatay (Mahalleli)
  • Celal Yonat (Arap)
  • Zeki Tüney (Ayı Abbas'ın Adamı)
  • Erdoğan Seren (Ayı Abbas'ın Adamı)
  • Kadir Kök (Gerzek Hamdi)
  • Belkıs Dilligil (Melek)
  • Hakkı Kıvanç (Hakkı)
  • Aynur Akkum (Esin)
  • Renan Fosforoğlu (Doktor Celal Bey)
  • Muhteşem Durukan (Sansar Selim)
  • Hikmet Taşdemir (Gaddar Kerim)
  • Rıza Pekkutsal (Memur)
  • Yadigar Ejder (Tetikçi)


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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