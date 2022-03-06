Korkusuz Korkak nerede ve ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında olan Korkusuz Korkak filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturmuştur. Adeta efsane haline gelen Korkusuz Korkak filminin yapımcılığını ise Erdoğan Tünaş üstlenmiştir. 1979 yapımı komedi türündeki Korkusuz Korkak filminde yaklaşık 6 aylık ömrü kaldığını öğrenen, Kemal Sunal'ın hayat verdiği Mülayim Sert'in başına gelenler işleniyor. İşte Korkusuz Korkak filmiyle alakalı detaylar...
Korkusuz Korkak filminin çekimleri Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirilmiştir.
Masa başı işte çalışan Mülayim, kirasını bile ödeyemeyecek kadar zor durumdadır. İş arkadaşları tarafından dışlanan Mülayim, evden atılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tam bu sırada ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen baş karaktere doktoru 6 aylık ömrü kaldığını ve kalan hayatında dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.
Bu haber ile adeta başka biri olan Mülayim'in hayatı hızla değişir. İş yerinde patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılan bombayla top gibi oynar ve sakin hareketleri, mahallelinin şaşırmasına neden olur. Tüm bunlar olurken Mülayim, aldığı piyango biletine para çıktığını öğrenir. Ancak 6 aylık ömrü kaldığını bildiği için tüm parayla umumi tuvalet yaptırmaya karar verir.
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