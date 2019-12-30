Korkutan açıklama: Saldırgan bir politika uygulayacağız!

Kim, bu önlemlerin ne olduğuna dair detaylı bir bilgi vermedi.

Yılın bu zamanı hiç yapmadığı şekilde başkent Pyongyang'da partisinin liderleriyle bir araya gelen Kuzey Kore lideri, ABD ile süren nükleer müzakerelerde Washington'ın yeni imtiyazlar konusunda yıl sonuna kadar uzlaşmaması durumunda "yeni bir yol izlemek zorunda kalacağını" söylemişti.

Yıl sonu yaklaşırken Kuzey Kore'nin görüşmeleri tamamen bitirmesi ve yeniden nükleer silah denemeleri yapmasından endişe ediliyordu.

Pazar günü Kim Jong-un'un sözleri yayımlanmadan önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD televizyonuna Kuzey Kore'nin herhangi bir nükleer denemesi karşısında ABD'nin de "alet kutusunda birçok aleti olduğunu" söyledi:

"Değerlendirmesini yaparız ancak ABD, bu durumlarda yaptığı gibi gerekli adımları atacaktır. Eğer Kim Jong-un bu yöntemi benimserse olağanüstü bir hayal kırıklığı yaratır ve bu hayal kırıklığının karşılığını da gösteririz."

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya göre Cumartesi günü başlayan ve Pazar günü devam eden toplantı, Pazartesi gününe de uzadı.