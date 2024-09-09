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Korkutan haber gelmişti! İlber Ortaylı sağlık durumunu açıkladı: Tedavinin sert tepkileri oluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.09.2024 21:48
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyşe Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sempozyuma katılamadı. Daha sonra ise sempozyum ertelendi. Sağlık durumu merak edilen İlber Ortaylı'dan açıklama geldi.

Korkutan haber gelmişti! İlber Ortaylı sağlık durumunu açıkladı: Tedavinin sert tepkileri oluyor

Bilecik Belediyesi'nin, 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan sempozyuma Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılması bekleniyordu. Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle sempozyum ertelendi. Ünlü tarihçi bir video ile sağlık durumunu paylaştı.

SEMPOZYUM ERTELENMİŞTİ

Bilecik Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kurtuluş etkinlikleri kapsamında bu akşam, saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu, Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur." ifadelerine yer vermişti.

"1-2 AY İÇERİSİNDE TEKRAR CANLANMIŞ OLACAĞIM"

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Sağlık durumu hakkında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çok sevgili okurlarım ve dinleyenlerim; Yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parçada birikmiş kusurlarımın tıbbi bakımdan ihmalleri sonucu bir müddettir tedavi görüyorum. Bu tedavinin bazı hallerde aldığım ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu." dedi.

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Yaklaşık 2 hafta kadar dinlenme sürecine gireceğini açıklayan ünlü tarihçi açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Onun için 1-2 haftalık bir dinlenme süreci içerisindeyim. Bu dinlenme tabi dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar canlanmış olacağım. Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olayı onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk. onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum."

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İlber Ortaylı
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