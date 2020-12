Korkuteli’nin 3 yıllık çalışma planı açıklandı

DSİ ile ortak proje DSİ ile ortak proje yürüttüklerini kaydeden İşlek, sözlerine şöyle devam etti: "Diğer bir durum baraja su meselesi. Baraja su meselesi ile ilgili Cumhur İttifakı olarak bir taahhüdümüz vardı. Bu da şuydu; Manavgat Çayının başlangıcından barajımıza su takviyesi ile ilgili bir taahhüt vermiştim. Bu taahhüt DSİ Genel Müdürlüğünün sitesinde var. Bu taahhüdü verirken biz oradaki sitede yazan görüşmelerle yazmıştık. 2023 yılı Akdeniz Havzası Master Sulama Palanında geçtiği için taahhüt etmiştik. Fakat buna gerek kalmadı. Şimdi burası çok önemli. Bizim şu andaki barajımızda 26 milyon metre küp su var. Bizim bir yılda 4 sulamada harcadığımız su miktarı 11 milyon metre küp. Yani bugünden itibaren 2,5 yıl bir damla su gelmese bile su problemimiz yok. Ama baraj seviyesi çok aşağıda olduğu için ve sulamada tam bir sulama yapılamadığından dolayı bir su problemimiz var. Koçaklı tarafında bir su var. Bu suyu, su ile ilgili danışmanımız Faruk Karaçay 9 aylık bir çalışma yürüttü. Buradan baraja aktaramadığımız toplam su miktarı yıllık 8 milyon metre küp. Yani bir yılda 11 milyon metre küp su ihtiyacımız var. 8 milyon metre küp suyumuzu maalesef baraja aktaramıyoruz. Bununla ilgili de DSİ ile ortak bir proje yapıyoruz. Bu projeyi Korkuteli Belediyesi olarak biz çizdiriyoruz. Oradan çıkacak maliyete göre yine ben buraya getireceğim. Yatırım planına alabilirsek, Tarım Bakanımızla ve DSİ Genel Müdürümüz ile görüşüp bir an önce hükümet tarafından yaptırabiliriz"

Korkuteli’ne et entegre tesisi ve süt fabrikası yapılacak

Başkan Ömer Niyazi İşlek, ilçeye ’et entegre tesisi’ kazandıracaklarını da belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Et entegre tesisimiz ile ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Tesisi, kapalı hayvan pazarının karşısında bir noktada yapmayı planlıyoruz. Tahminimce, Mayıs-Haziran gibi bürokratik işlemlerimiz bitecek. İnşallah çok güzel bir et entegre tesisimizin temellerini atmış olacağız. Ve bir yılda bitireceğiz. 2022 yılının Mayıs ya da Haziran’ında hep beraber tesisimizi dualarla açacağız. Hemen yan tarafına da güzel bir süt entegre fabrikası yapacağız. Süt entegre fabrikası da 5 - 6 ay gibi bir sürede bitecek. 2021-2022-2023 yılında Korkuteli Belediyesi olarak saydığımız tüm maddeleri inşallah bitireceğiz"