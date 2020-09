Korona fotoğraf çekimlerini de vurdu

Kütahya’da Korona virüs, birçok sektörde olduğu gibi fotoğrafçılık sektörünü de olumsuz etkiledi.

Mağduriyet yaşadıklarını belirten sektör çalışanları, krizin geçici olduğuna inandıklarını belirterek, gelecekten umutlu olduklarını dile getirdiler.

Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport ve çeşitli alanlarda kullanılmak için çekimi yapılan vesikalık fotoğraflar ile söz, nişan, kına, düğün fotoğrafları için konuşan fotoğrafçılar işlerinin Korona virüs engeline takıldığını belirtip durağanlaştığını söylediler.

Fotoğrafçı Can Durak ve Raşit Uygur, "Korona virüs (Covid-19) her sektörü olduğu gibi düğün çiçek ve fotoğraf sektörünü de vurdu. Okullar tatil edildi. Sokağa çıkan insan sayısı çok az. Biraz mağduriyet durumumuz var. Sektörümüz fazlasıyla etkilendi.

İnşallah en kısa zaman içerisinde bunlar geçer temennisinde buluyoruz. Devletimizin her zaman yanındayız. Korona virüs en kısa zamanda geçer. Talimatlara uyalım yeter ki” şeklinde konuştular.