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  4. Korona testi için acı biber yedi! Olanlar oldu

Korona testi için acı biber yedi! Olanlar oldu

16.11.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tat duyusunu kontrol etmek için kendisini acı biber testine soktu. Test için kuvvetli Şili biberi yiyen sporcu, acının etkisiyle yerinden fırladı.

Korona testi için acı biber yedi! Olanlar oldu

Harlequin F.C. takımında oynayan İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, girdiği koronavirüs testinden pozitif sonuç çıkınca ilginç bir deneye kalkıştı. Tat alma duyularını kontrol etmek isteyen Marler, kolonya ile sonuç alamayınca kuvvetli Şili biberini tercih etti.

SONU ACI OLDU

Marler acıyı hissedince hızlıca yerinden kalkmak zorunda kaldı. Sporcunun hissettiği acının nedeniyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Maddeyi acı yapan 'kapsaisin' maddesini algılayan VR1 reseptörlerinin koronavirüsten etkilenmeme ihtimali üzerinde duruldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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