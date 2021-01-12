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Korona virüs geçirenlerde fizik tedavi kalıcı iyileşme sağlıyor

12.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Korona virüs geçirenlerde fizik tedavi kalıcı iyileşme sağlıyor

Korona virüs geçiren bireylerde yaygın olarak kas ve eklem ağrısı, kas güçsüzlüğü, solunum kapasitesinde azalma, halsizlik ve yorgunluk gibi durumlar görülebiliyor.Özel Hatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Korona virüs geçiren bireylerde yaygın olarak kas ve eklem ağrısı, kas güçsüzlüğü, solunum kapasitesinde azalma, halsizlik ve yorgunluk gibi durumlar görülebiliyor.
Özel Hatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Kalli korona virüsü geçiren bireylerde fizik tedavinin gerekliliklerinden ve faydaları hakkında bilgi verdi. Korona virüsü atlatan hastaların fizik tedaviye ihtiyaç duyabileceğini belirten Uzm. Dr. Tuğba Kalli “Korona virüs hastalığı solunumsal, fiziksel, psikolojik ve yaygın sistemik fonksiyon bozukluğuna yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan kişiler tedavileri tamamlandıktan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyarlar. Hastalarda kas kuvvetinde azalma, yürüme mesafesinde kısalma, yaygın kas eklem ağrılarında artma, denge fonksiyonlarında bozulma, akciğer ve kalp kapasitesinde ciddi azalma meydana gelmektedir. Kovid-19 sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon programı pulmoner (akciğer) ve kardiyak (kalp) rehabilitasyonu, kuvvet ve denge rehabilitasyonunu içermelidir. Hedeflenen sonuçlar nefes darlığını azaltmak, kondisyonu ve kas kuvvetini artırmak, ağrı ve kasılmayı yok etmek, denge ve koordinasyonu iyileştirmek ve kendine güveni artırmaktır” dedi.
Korona virüs sonrası rehabilitasyon sürecine ne kadar erken dönemde başlanırsa, kişinin kalıcı iyileşme oranının o denli yüksek olacağının altını çizen Uzm. Dr. Kalli “Korona virüs sonrası toparlanma süresi kişisel yapı ve hastalıktan etkilenme derecesine göre farklılık göstermektedir. En sık görülen ve hayat kalitesini en çok bozan belirtiler, solunum kapasitesinin azalması ve yaygın kas zayıflığıdır. Fizik tedavi sürecinde en çok bu hususlar üzerinde durulur. Vücut fonksiyonlarını artırmaya yönelik çeşitli cihazlar ve elektroterapi yöntemlerinden faydalanılır. Egzersiz süreci kişiye özgü belirlenir, düşük tempodan başlatılır, nabız ve tansiyonun çok yükselmesine izin vermeden aşamalı olarak artırılır. Ev ortamında yapılması önerilen hafif-orta seviye egzersizlere uyulmalı, mümkünse yürüyüş yapılmalıdır. Hastalık sürecinin başından itibaren bol su tüketilmeli, dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Bağışıklığı güçlü tutmak için bitki çaylarından faydalanılmalıdır. Koronavirüs sonrası rehabilitasyon sürecine ne kadar erken dönemde başlanırsa, kişinin kalıcı iyileşme oranı o denli yüksek olur. Siz veya yakınlarınız korona virüs geçirmişse vücut fonksiyonlarınızın geri kazanımı ve virüsün verdiği hasarların onarımı için fizik tedavi polikliniğimize başvurunuz” diye konuştu.

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