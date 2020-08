Korona virüse karşı en iyi önlem MMT

Özel MMT Amerikan Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Seda Ünsal, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili önemli bilgiler verdi. Ünsal, hastalıktan korunmanın en önemli yolunun MMT yani maske-mesafe-temizlik olduğunu dile getirdi.

Hastalıktan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Seda Ünsal, antioksidan özelliğe sahip besin öğelerinin bağışıklık sistemini COVID-19’a karşı savaş gücünü arttırdığını ifade etti. Ünsal, “2019’un Aralık ayında Çin’de nedeni bilinmeyen zatürre hastalarının ortaya çıkması ile ilk önceleri uzaktan seyrettiğimiz hastalık, Mart 2020 itibariyle tüm yaşam düzenimizi alt üst edecek şekilde ülke gündemimize oturdu. O günden bugüne virüsün bulaşma yolları, hastalığın seyri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilinen ve halen bilinmeyen yönleri ile başa çıkmaya çalışmaktayız. Bu geçirdiğimiz kısmen belirsizlik döneminde, COVID-19 ile en iyi baş etme yönteminin virüsü vücudumuza hiç almamak. Bunun en büyük yolu da MMT’den geçer. Nedir MMT derseniz maske, mesafe, temizliktir. Bu önemli 3 tedbirde gösterdiğimiz hassasiyet bizi bu zor sürece girmekten kurtaracak önemli bir anahtardır” dedi.

Bağışıklık sistemine dikkat

Maske, mesafe, temizlik konusunun öneminden sonra en önemli konunun bağışıklık sistemi olduğu belirten Ünsal, “Diğer tüm enfeksiyon etkenlerinde olduğu gibi COVID-19 enfeksiyonunda da bir diğer önemli şey kişinin bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi virüs, bakteri, mantar gibi enfeksiyon etkenlerinden vücudumuzu korur. Enfeksiyon etkeni ile karşılaştığında bağışıklık sisteminin çalışması artar. Bu noktada bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması çok önemlidir. Bir takım vitamin ve mineraller bağışıklık sisteminin doğru ve güçlü çalışmasına yardımcı olur. Serbest radikaller olarak adlandırdığımız vücuda zararlı molekülleri etkisiz hale getiren faydalı moleküllere antioksidan denir. Antioksidan özelliğe sahip besin öğeleri, bağışıklık sisteminin COVID-19’a karşı savaş gücünü artırır. Bu besin öğelerinin en önemlileri vücutta üretilemeyen A, C, E vitamini ve vücutta üretilmesi için güneş ışınlarına ihtiyaç duyulan D vitaminidir. A vitamini bitkisel besinlerden turuncu, sarı ve yeşil renkli sebze ve meyveler, hayvansal besinlerden ise karaciğer, süt ve yumurta sarısında bulunur. C vitamini için ise en iyi kaynak turunçgiller ve yeşil yapraklı bitkilerdir” ifadelerini kullandı.

Takviye vitaminlerde doktor kontrolü şart

Takviye edici ürünlerin kullanılmasının bazı hastalıklara zemin hazırladığını dile getiren Doktor Seda Ünsal, bu tarz ürünlerin doktor tavsiyesinde kullanılması gerektiği ifade ederek, “C vitamini içeren takviye edici ürünlerin kullanılmasının COVID-19’dan korunmada ve tedavisinde etkin olduğuna dair yapılmış bilimsel çalışmalar mevcuttur. Ancak bilinçsiz yapılan vitamin içerikli ürünlerin kullanılması bazı karaciğer ve böbrek hastalıklarına sebep olduğu için doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir. Yine bu konuda adından sık söz edilen ve COVID-19 seyrinde önemli olduğuna dair birçok bilimsel çalışma yapılmış olan D vitamininin vücutta üretilmesi için güneş ışınlarına ihtiyaç vardır. Güneş maruziyetinin az olduğu önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimini hesaba katarak doktor kontrolü altında eksik olan D vitamini düzeyini olması gereken seviyede tutmak gerekir. Bağışıklık sistemi için önemli olan bir diğer molekül olan E vitamininin önemli kaynakları yeşil yapraklı bitkiler, tahıllar ve kuru baklagillerdir. Bu bahsettiğim antioksidan etkili vitaminleri yeterli ve doğru bir şekilde almak için dengeli beslenmenin önemi bir kez daha göze çarpmaktadır” şeklinde konuştu.

Sözlerini yeni tip korona virüsü ile mücadelede önemli iki güçlü silah olduğu belirterek tamamlayan Özel MMT Amerikan Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Seda Ünsal, “Elimizde COVID-19’a karşı iki güçlü silah var. Birincisi virüse hiç maruz kalmamak adına Maske-Mesafe-Temizlik kuralına uymak. İkincisi ise sağlıklı, güçlü ve doğru çalışan bir bağışıklık sistemi için beslenmemize dikkat etmek. Kendimize, ailemize ve çevremize karşı sorumluluk taşıyor olmanın bilinci ile bu iki silahı tam kuşanarak bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı temenni ediyorum” diye konuştu.