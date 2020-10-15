YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi

Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ömer Aydın Yıldırım, riskli grupta olan vatandaşların korona virüse karşı grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.Uzman Doktor kış aylarının yaklaşmasının ardından riskli grupta olan vatandaşlara korona virüse karşı koruyucu özellikleri olan grip ve zatürre aşısını önerdi.

Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ömer Aydın Yıldırım, riskli grupta olan vatandaşların korona virüse karşı grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.
Uzman Doktor kış aylarının yaklaşmasının ardından riskli grupta olan vatandaşlara korona virüse karşı koruyucu özellikleri olan grip ve zatürre aşısını önerdi. Grip ve zatürre aşılarının koruyucu özelliklerinden dolayı korona virüs hastalarının ve riskli grupta olan vatandaşların yapmasını öneren Dahiliye Uzmanı Doktor Ömer Aydın Yıldırım, “ Korona virüs hastalarında grip ve zatürre aşılarını koruyucu maksatlı yapılmasını öneriyoruz. Buradaki amaç, korona virüsten korumak değil. Mevsimsel grip enfeksiyonlarının sebep olduğu veya pnömokok dediğimiz zatürre mikrobunun sebep olduğu zatürre hastalığından korumak, aynı zamanda korona virüse bağlı olarak gelişen zatürre ile karışmasını engellemektir. Korona virüsün kendisi de zatürre yaptığı için kullanacağımız aşı ile hastalardaki şüpheyi ortadan kaldırarak, tedaviyi netleştirmek ve olası birlikte oluşabilecek enfeksiyonları önlemek amacımızdır’’ ifadelerini kullandı.

“Riskli grupta olanlar kesinlikle aşı yaptırmalı”
Grip ve zatürre aşılarını riskli grupta olanların kesinlikle yaptırmasını öneren Uzman Doktor Yıldırım, “ Aşıların herkese yapılmasına gerek yok. Grip ve zatürre aşıları özellikle 65 yaş üstündeki kişilerin yaptırmasını öneriyorum. 65 yaş altında olanlarda ise belli risk grubunda olanlara öneriyoruz. Akciğer hastası, KOAH, kalp yetmezliği, damar hastalığı olanlar, diyabet, böbrek yetmezliği olanlar, herhangi bir kanser hastalığı olanlar ve bazı romatolojik hastalıklarda bağışıklığı zayıflattığı için aşıları öneriyoruz. Ancak hipertansiyon hastalarını riskli grupların dışında tutuyoruz, aşı olmalarına gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Bu aşıların çok ciddi yan etkileri yok”
Grip ve zatürre aşılarının yan etkilerinin çok az olduğuna değinen Dr. Yıldırım, “Grip ve zatürre aşıları canlı aşılar kategorisinde değil. Bunlar protein kökenli aşılar olduğu için çok ciddi yan etkileri yok. Aşı yapılan yerde ısı artışı, hafif kırgınlık gibi yan etkiler görülebilir. Bu yan etkilerde uzun sürmez. En fazla 1 gün içerisinde düzelir. Bu yan etkilerde yüzde 1 gibi çok ender görülmektedir” şeklinde konuştu.

“2 aşı da aynı anda yapılabilir”
Grip ve zatürre aşılarının aynı anda yapılmasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirten Uzman Doktor Yıldırım, ” 2 aşıda aynı anda yapılabilir. Birbirleri arasında herhangi bir zamana gerek yok. Hastalık esnasında bile yapılabilir. Zatürre aşısının belli bir mevsimi yok, her zaman yapılabilir ama grip aşısının belli bir mevsimi var. Ekim ayından başlayıp Aralık ayına kadar grip aşısı yapılabilir. Grip her yıl yenilendiği için aşıda her yıl yenileniyor. O yüzden grip aşılarını her yıl tekrarlatıyoruz. Türkiye’de de genellikle kasım-aralık aylarında grip mevsimi başlıyor. Bu mevsim öncesinde muhakkak aşının yapılması önemli. Aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyucu özelliği başlıyor. Hastalarımızın ve özellikle riskli grupta olan hastalarımızın aşıları yaptırmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:21
İkindi
15:30
Akşam
18:01
Yatsı
19:16

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Arzu Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Kaplan Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Yücel Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Bayraktar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Maçın ardından
Maçın ardından
Tahmazoğlu şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
Tahmazoğlu şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
Felçli 3 Çocuk Annesine Akülü Araç
Felçli 3 Çocuk Annesine Akülü Araç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.