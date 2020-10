Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi

“2 aşı da aynı anda yapılabilir”

Grip ve zatürre aşılarının aynı anda yapılmasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirten Uzman Doktor Yıldırım, ” 2 aşıda aynı anda yapılabilir. Birbirleri arasında herhangi bir zamana gerek yok. Hastalık esnasında bile yapılabilir. Zatürre aşısının belli bir mevsimi yok, her zaman yapılabilir ama grip aşısının belli bir mevsimi var. Ekim ayından başlayıp Aralık ayına kadar grip aşısı yapılabilir. Grip her yıl yenilendiği için aşıda her yıl yenileniyor. O yüzden grip aşılarını her yıl tekrarlatıyoruz. Türkiye’de de genellikle kasım-aralık aylarında grip mevsimi başlıyor. Bu mevsim öncesinde muhakkak aşının yapılması önemli. Aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyucu özelliği başlıyor. Hastalarımızın ve özellikle riskli grupta olan hastalarımızın aşıları yaptırmasını öneriyoruz” diye konuştu.