Korona virüse yenik düşen Yasin Öztekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi.

Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.





