SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Korona virüse yenik düşen Yasin Öztekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenik düşen Yasin Öztekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 07.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin’in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Korona virüse yenik düşen Yasin Öztekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi.

Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

yasin

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
'Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız''Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız'
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Güzel sporcunun paylaşımı herkesi hayran bıraktı!
Güzel sporcunun paylaşımı herkesi hayran bıraktı!
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sivasspor'da transfer
Sivasspor'da transfer
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korona virüse yenik düşen Yasin Öztekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı
Yasin Öztekin'in acı günü!
Alper Potuk, Sivasspor yolunda
Alper Potuk Süper Lig ekibine transfer oluyor
Rıza Çalımbay: Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız
'Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız'
Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu
İşte Sivasspor'un forma numaraları
Kerem Atakan Kesgin, Demir Grup Sivasspor'da
Sivasspor'da flaş transfer
Casimir Ninga sağlık kontrolünden geçti
Casimir Ninga sağlık kontrolünden geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.