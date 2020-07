Korona virüsü yenen Başkan Bozdoğan görevine başladı

19) testi pozitif çıkan ve uygulanan tedaviyle virüsü yenen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, karantina sürecinin sona ermesinin ardından görevine başladı.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, korona virüsü yenip görevine yeniden döndüğünü, yaptığı açıklamayla duyurdu. Bozdoğan, yapılan seri testlerin negatif çıkmasıyla korona virüsü yendiğini ve artık sıkıntılı günlerin geride kaldığını açıkladı. Yapılan 3’üncü testin de negatif çıkmasıyla birlikte karantina sürecinin tamamlandığını belirten Başkan Bozdoğan, “Bu süreçte halkımızdan her ne kadar uzak kalmak zorunda olsam da belediyecilik hizmetimiz aksamadan devam etti. Bunları karantinada olduğum dönemde bizzat takip ettim. Halkıma hizmet etmek için yeniden görevimin başındayım. Ekiplerimizle birlikte eskiden olduğu gibi yine canla başla kentimizi en iyi seviyelere taşımak için gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Halkımızın daha modern, daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlamak için tüm imkanları seferber edeceğiz” dedi.

Karantinada bulunduğu dönemde kendisine destek veren herkese teşekkür eden Bozdoğan, “Tedavi sürecinde vatandaşlarımın, dostlarımın ve arkadaşlarımın gerek duaları gerekse temennileri beni moral ve motive yönünden daha da güçlü hale getirdi. Bu zor sıkıntılı sürecimde bana destek olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir an önce iyileşip, görevimin başına geçtiğim için mutluyum. Darısı korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gören tüm hastalarımızın başına olsun; bir an önce onların da iyileşmeleri için dua edeceğim” ifadelerini kullandı.