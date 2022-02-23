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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak

23.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.

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Sağlık Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
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Sabah
07:24
Öğle
13:07
İkindi
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Akşam
18:40
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