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Koronavirüs günlerinde şike skandalı! Olympiakos ve Atromitos...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle askıda olan Yunanistan liginde şike skandalı patladı. Hazırlanan iddianamede kulüp başkanları, teknik adamlar, futbolcular dışında hakemler ve federasyon yetkililerinin isimleri de bulunuyor. İşte inanılmaz detaylar...

Koronavirüs günlerinde şike skandalı! Olympiakos ve Atromitos...

Koronavirüs salgını nedeniyle duran Yunanistan liginde şike skandalı da ortaya çıktı. Olympiakos ve Atromitos kulüpleri, bahis şikesi yaptıkları iddiaları sonrası küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya...

Yunan gazetesi Ekathimerini'de yer alan habere göre; Olympiakos ile Atromitos kulüpleri, 2-1'lik skor üzerine bir anlaşma sağladı.

Bu anlaşma üzerine maç öncesi bahisler yapıldı ve gelir elde edildi.

BAŞKANLAR VE HAKEMLER DE İŞİN İÇİNDE

Olympiakos dışında Nottingham Forest'ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların bahis şikesinin içinde olduğu tespit edildi.

FEDERASYON, ŞİKE YAPACAK HAKEMİ AYARLADI

İki kulüpten yetkililer ve sporcular dışında Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamak ve bu maça atamaktan sorumlu olduğu bilgisi verildi.

Aynı talimatnamenin 29. maddesinde ise, "Şikeye karışan kulüpler 3 milyon euro para cezası alır. Karışan idareci ve sporcular ise ömür boyu futboldan men edilir" ibaresinin yer aldığını vurguladı.

Ayrıca Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis'in Nottingham Forest'taki sahipliğinin de sona ereceği belirtildi.

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Yunanistan şike

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