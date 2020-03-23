SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Koronavirüs karantinasından kaçan Luka Jovic'in babası açıkladı! "Hapis cezası verilsin"

Koronavirüs karantinasından kaçan Luka Jovic'in babası açıkladı! "Hapis cezası verilsin"

İSPANYA HABERLERİ  | 23.03.2020 19:23 | Son Güncelleme

Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic'in babası, oğlunun Real Madrid'e uygulanan Corona virüsü karantinasını ihlal ederek Sırbistan'a gitmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Koronavirüs karantinasından kaçan Luka Jovic'in babası açıkladı! "Hapis cezası verilsin"

İspanya La Liga devi Real Madrid'in koronavirüs karantinasından kaçan ve ülkesi Sırbistan'a giden santrfor oyuncusu Luka Jovic için Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten sert açıklamalar geldi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Kötü örnek olan birçok futbol yıldızımız var. Milyonlar kazanıyorlar ancak bireysel karantina önlemlerine uymadan, evlerine dönme peşindeler." ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise daha sert konuştu.

"EVDEN ÇIKARSA TUTUKLARIZ"

Jovic'in evinden çıkması halinde tutuklanacağını dile getiren Vucic, "Jovic evinden ayrılırsa, tutuklanacak. Sanırım yaptığından pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça ona öğreteceğim." dedi.

"HAPİS CEZASI DA OLSA VERİLMELİ"

Sırp futbolcu Jovic karantinayı ihlal ederek sevgilisi Sofija Milosevic'in doğum günü için Belgrad'a gitmesi hakkında konuşan Milan Jovic, "Her şeye rağmen Sırbistan hükümetinin açıklamalarını destekliyorum. Luka eğer bir yanlış yapmışsa ve suçlu bulunmuşsa gereken ceza verilmeli. Bu ceza hapis bile olsa verilmeli."

"HAMİLE OLMASI..."

Baba Jovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Belgrad'a gitme sebebi kız arkadaşının hamile olması. Onu yalnız bırakmak istemedi. Belgrad'a gittikten sonra ise evden hiç çıkmadılar. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar önceki zamanda Madrid'de çekildi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan futbolcu yaşadıklarını anlattı!Koronavirüse yakalanan futbolcu yaşadıklarını anlattı!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid jovic koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Bakan Gül yeni koronavirüs önlemini açıkladı! Yarın başlıyor

Bakan Gül yeni koronavirüs önlemini açıkladı! Yarın başlıyor

G.Saray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

G.Saray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

F.bahçe hoca kararını verdi!

F.bahçe hoca kararını verdi!

Caleb Ekuban'ı %53'ü istemiyor!

Caleb Ekuban'ı %53'ü istemiyor!

G.Saray'da iki oyuncu ülkesine döndü

G.Saray'da iki oyuncu ülkesine döndü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Messi şov yaptı, Barça ezdi geçti!

Messi şov yaptı, Barça ezdi geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atletico Madrid'in yıldızı Marcos Llorente'den kız arkadaşına kötü şaka!

Marcos Llorente'den kız arkadaşına kötü şaka!

Koronavirüs karantinasından kaçan Luka Jovic'in babası açıkladı! "Hapis cezası verilsin"

Real Madrid'de karantinadan kaçan yıldıza hapis şoku!

Koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcular uyardı! "Çok kötüydü"

Koronavirüse yakalanan futbolcu yaşadıklarını anlattı!

İspanya'da futbol süresiz askıya alındı

İspanya'da futbol süresiz askıya alındı

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi, koronavirüs nedeniyle sakallarını kesti!

Lionel Messi koronavirüs sebebiyle sakallarını kesti!

Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, İspanya Liginin ne zaman tamamlanacağını açıkladı!

Okay Yokuşlu açıkladı! La Liga ne zaman tamamlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.