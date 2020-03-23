Koronavirüs karantinasından kaçan Luka Jovic'in babası açıkladı! "Hapis cezası verilsin"

İspanya La Liga devi Real Madrid'in koronavirüs karantinasından kaçan ve ülkesi Sırbistan'a giden santrfor oyuncusu Luka Jovic için Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten sert açıklamalar geldi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Kötü örnek olan birçok futbol yıldızımız var. Milyonlar kazanıyorlar ancak bireysel karantina önlemlerine uymadan, evlerine dönme peşindeler." ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise daha sert konuştu.

"EVDEN ÇIKARSA TUTUKLARIZ"

Jovic'in evinden çıkması halinde tutuklanacağını dile getiren Vucic, "Jovic evinden ayrılırsa, tutuklanacak. Sanırım yaptığından pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça ona öğreteceğim." dedi.

"HAPİS CEZASI DA OLSA VERİLMELİ"

Sırp futbolcu Jovic karantinayı ihlal ederek sevgilisi Sofija Milosevic'in doğum günü için Belgrad'a gitmesi hakkında konuşan Milan Jovic, "Her şeye rağmen Sırbistan hükümetinin açıklamalarını destekliyorum. Luka eğer bir yanlış yapmışsa ve suçlu bulunmuşsa gereken ceza verilmeli. Bu ceza hapis bile olsa verilmeli."

"HAMİLE OLMASI..."

Baba Jovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Belgrad'a gitme sebebi kız arkadaşının hamile olması. Onu yalnız bırakmak istemedi. Belgrad'a gittikten sonra ise evden hiç çıkmadılar. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar önceki zamanda Madrid'de çekildi."

