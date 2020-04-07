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Koronavirüs Lewis Hamilton'ı da vurdu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının spora etkisi de büyüyerek devam ediyor. Formula 1'de geçen sezonun şampiyonu Lewis Hamilton'un bu yıl sona erecek olan kontratı için yapılacak uzatma görüşmeleri de askıya alındı.

Koronavirüs Lewis Hamilton'ı da vurdu!

Koronavirüsü Formula 1'i de ağır şekilde etkilemiş durumda. Sezon başlangıcının ertelendiği dünyanın en büyük motorsporları organizasyonunda kontratların geleceği de belirsizliğini koruyor. Mercedes'in 6 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'un kontratı bu sezon sonunda bitiyordu. Yıllık 40 milyon pound kazanan İngiliz sürücü ile yapılması beklenen sözleşme görüşmeleri askıya alındı.

Takım patronu Toto Wolff, kendi sözleşmesinin de sezon sonu biteceğini hatırlatarak; "Çok çeşitli haberler var. Bire üç katarak yazılan bu haberleri önemsememek lazım. Benim de kontratım sezon sonu bitiyor. Görüşmelerimiz olacak ama koronavirüs salgını bu görüşmeleri de etkiledi. Önceliğimiz şirketimizdeki insani problemleri çözmek. Hamilton ile görüşeceğiz ama şimdi değil. Ne zaman olur bilmiyorum." dedi.

Lawrence Stroll'ün satın altığı Aston Martin Formula 1 takımının başına geçeceği yönündeki söylentilere de yanıt veren Wolff; "Aston Martin'e CEO olmayacağım. Mercedes'teki görevim devam ediyor. Kısa vadede gerçek bu. Uzun vadeyi daha sonra konuşabiliriz." sözlerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
formula 1 lewis hamilton koronavirüs

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