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Koronavirüs nedeniyle 2 organizasyon daha düzenlenmeyecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.02.2020 13:31 | Son Güncelleme

Çin'in Xi'an şehrinde yapılacak güreş ve tenis organizasyonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle iptal edildi.

Koronavirüs nedeniyle 2 organizasyon daha düzenlenmeyecek

Dünya Güreş Birliği (UWW), 27-29 Mart tarihlerinde Xi'an'da yapılması planlanan 2020 Asya Olimpiyat Elemeleri'nin aynı tarihlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılacağını açıkladı.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ise 13-19 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xi'an Açık'ın iptal edildiğini duyurdu.

Çin'de binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada kırmızı alarm verilirken, birçok federasyon bu ülkede düzenlenmesi planlanan spor organizasyonlarını ya ertelemiş ya da ev sahipliğini başka ülkeye taşımıştı.

Futbolda lig süresiz ertelenirken, kayaktan atletizme, bokstan tenise, basketboldan golfe birçok branşta spor organizasyonu salgın nedeniyle Çin'den alınıp başka ülkelere verilmişti.

(AA)

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koronavirüs Dünya Güreş Birliği Bişkek Kadınlar Tenis Birliği wta

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