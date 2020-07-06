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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Nick Cordero kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

Üç aydan uzun bir süredir koronavirüs ile mücadele eden ünlü oyuncu Nick Cordero hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefat haberini eşi Amanda Kloots, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşım ile verdi. Peki, Nick Cordero kimdir? Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar hangileri? İşte detaylar…

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Nick Cordero kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ünlü Kanadalı oyuncu Nick Cordero, koronavirüs nedeniyle 5 Temmuz’da hayatını kaybetti. Üzücü haberin gelmesinin ardından sosyal ünlü oyuncu sosyal medyada çokça konuşulmaya başladı. Peki, ünlü aktör Nick Cordero kimdir? Nick Cordero hastalığı neydi?

Nick Cordero kimdir?

Nick Cordero coronavirus nedeniyle hayatını kaybettikten sonra sosyal medyada en fazla konuşulan isimler arasına girdi. Ünlü oyuncuyu daha önce tanımayanlar “Nick Cordero kaç yaşında?” gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladı. 17 Eylül 1978 Hamilton, Kanada doğumlu olan oyuncu, hayatını kaybettiğinde 41 yaşındaydı. Nick Cordero eşi ise ünlü tiyatro oyuncusu Amanda Kloots’tur. Çiftin Elvis Eduardo Cordero adında bir çocukları vardı.

Nick Cordero, Broadway’de rol aldığı tiyatro oyunlarıyla büyük bir başarıya ve üne sahipti. Özellikle 2014 yılında En İyi Seçkin Aktör dalındaki Tony Ödülü’ne aday gösterilmişti. Daha önce iki defa Drama Desk Ödülleri’nde de adaylığı bulunuyordu. Ünlü oyuncu rol aldığı Rock of Ages ile turneye çıkmış ve büyük övgüler almıştı.

Nick Cordero filmleri

Nick Cordero Broadway yapımlarının yanı sıra bazı önemli filmlerde de rol aldı. Oyuncunun rol aldığı filmler arasında 2016 yapımı A Stand Up Gay, 2019 yapımı Mob Town ve 2019 yapımı Inside Game bulunuyor.

Nick Cordero hastalığı

Nick Cordero Covid teşhisi sonrasında Mart ayında hastaneye kaldırıldı. Bu dönemde Nick Cordero bacak bölgesini etkileyen hastalığından dolayı bacağını kaybetti. Mayıs ayında ise akciğerinde ciddi anlamda hasar oluştu. İki ay boyunca komada kalan ünlü oyuncunun sevenleri gelecek iyi haberleri bekliyordu. Ancak 5 Temmuz’da Nick Cordero Los Angeles’ta hayatını kaybetti.

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