Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Nick Cordero kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ünlü Kanadalı oyuncu Nick Cordero, koronavirüs nedeniyle 5 Temmuz’da hayatını kaybetti. Üzücü haberin gelmesinin ardından sosyal ünlü oyuncu sosyal medyada çokça konuşulmaya başladı. Peki, ünlü aktör Nick Cordero kimdir? Nick Cordero hastalığı neydi?

Nick Cordero kimdir?

Nick Cordero coronavirus nedeniyle hayatını kaybettikten sonra sosyal medyada en fazla konuşulan isimler arasına girdi. Ünlü oyuncuyu daha önce tanımayanlar “Nick Cordero kaç yaşında?” gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladı. 17 Eylül 1978 Hamilton, Kanada doğumlu olan oyuncu, hayatını kaybettiğinde 41 yaşındaydı. Nick Cordero eşi ise ünlü tiyatro oyuncusu Amanda Kloots’tur. Çiftin Elvis Eduardo Cordero adında bir çocukları vardı.

Nick Cordero, Broadway’de rol aldığı tiyatro oyunlarıyla büyük bir başarıya ve üne sahipti. Özellikle 2014 yılında En İyi Seçkin Aktör dalındaki Tony Ödülü’ne aday gösterilmişti. Daha önce iki defa Drama Desk Ödülleri’nde de adaylığı bulunuyordu. Ünlü oyuncu rol aldığı Rock of Ages ile turneye çıkmış ve büyük övgüler almıştı.