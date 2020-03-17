Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Real Madrin'in yıldızı Kroos yaşadıklarını anlattı! ''Kolay değildi..''

Real Madrid yönetimi, futbol ve basketbol takımı sporcularının koronavirüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkmamasını istedi. Real Madrid’in Alman yıldızı Toni Kroos, karantina günlerini anlattı.
"PEK KOLAY DEĞİL.."
Evde canının sıkılmadığını söyleyen Toni Kroos, “Üç çocuklu bir babanın sıkılması pek kolay değil… Ama asıl önemli olan ailemden hiç kimsenin koronavirüse yakalanmamış olması…” dedi.
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