Koronavirüs nedeniyle komada olan Junior Sambia’dan haber var!

Fransa Ligue 1’de ekiplerinden Montpellier’de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Sambia koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşan genç futbolcunun geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alındığı ve koronavirüs teşhisi koyulduğu açıklanmıştı.

SOLUNUM CİHAZINDAN ÇIKARILDI

Solunum sıkıntısı yaşayan yıldız futbolcu doktorlar tarafından yapay komaya alınmış ve solunum cihazına bağlanmıştı. Sambia’nın menajeri Frederic Guerra, yaptığı açıklamayla oyuncusunun komadan çıktığını ve kendi kendine nefes alıp verebildiğini açıkladı.

Fransız radyo kanalı RTL’ye konuşan Guerra, “Doktorlar solunum cihazının çalışmasını durdurdu. İyileşme süreci uzun sürecek ama artık komada değil. Günler geçtikçe daha iyi haberler alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.