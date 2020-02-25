Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 6 maç seyircisiz oynanacak

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, TG2 kanalına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları, Lombardiya, Veneto, Piyemonte’ye ek olarak Emilia-Romagna, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine de genişlettiklerini belirtti.

"MAÇLARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI TALEBİNİ KABUL ETTİK"

Spadafora, spor kamuoyundan yetkililerden gelen futbol maçlarının seyircilere kapalı şekilde oynatılması taleplerini de değerlendirdiklerini ifade ederek, “Kuzey İtalya’da 6 bölgede spor etkinlikleri durdurulmuş durumda. Bununla beraber, maçların seyircisiz oynanması talebini kabul ettik" dedi.

"ÖNCELİK HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI"

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de Radio 24’e yaptığı değerlendirmede, "Şu anda öncelik, halk sağlığının korunması. Bu varsayımdan başlayarak yetkililerle devam eden bir diyalog var, ancak herhangi bir karar verilecekse, halk sağlığını korumak önemlidir" yorumunu yaptı.

İŞTE SEYİRCİSİZ OYNANACAK MAÇLAR

Spor Bakanı Spadafora’nın açıklamasında işaret ettiği bölgede bu hafta; stadda seyircilere kapalı oynanacak maçlar ise şunlar: