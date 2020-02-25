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Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 6 maç seyircisiz oynanacak

İTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 08:23 | Son Güncelleme

Serie A'nın 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak. 6 maç arasında şampiyonluk için çok kritik olan Inter-Juventus mücadelesi de var.

Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 6 maç seyircisiz oynanacak

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, TG2 kanalına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları, Lombardiya, Veneto, Piyemonte’ye ek olarak Emilia-Romagna, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine de genişlettiklerini belirtti.

"MAÇLARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI TALEBİNİ KABUL ETTİK"

Spadafora, spor kamuoyundan yetkililerden gelen futbol maçlarının seyircilere kapalı şekilde oynatılması taleplerini de değerlendirdiklerini ifade ederek, “Kuzey İtalya’da 6 bölgede spor etkinlikleri durdurulmuş durumda. Bununla beraber, maçların seyircisiz oynanması talebini kabul ettik" dedi.

"ÖNCELİK HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI"

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de Radio 24’e yaptığı değerlendirmede, "Şu anda öncelik, halk sağlığının korunması. Bu varsayımdan başlayarak yetkililerle devam eden bir diyalog var, ancak herhangi bir karar verilecekse, halk sağlığını korumak önemlidir" yorumunu yaptı.

İŞTE SEYİRCİSİZ OYNANACAK MAÇLAR

Spor Bakanı Spadafora’nın açıklamasında işaret ettiği bölgede bu hafta; stadda seyircilere kapalı oynanacak maçlar ise şunlar:

"Udinese-Fiorentina, Milano-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Hellas Verona ve Juventus-Inter."

İtalya Serie A Lig Birliği Başkanı Paolo Dal Pino da dün, hükümetin ilgili bakanlarına hitaben yazdığı mektubunda, ligde bu hafta sonu oynanması gereken bazı maçların Kovid-19 nedeniyle ertelenmesi yerine seyircisiz de olsa oynatılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Inter de yaptığı resmi açıklamayla Lombardiya Bölgesi ve Milano Belediyesi yetkililerinin aldığı kararlar ve UEFA ile varılan anlaşma çerçevesinde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile Milano'daki Giuseppe Meazza yapılacak rövanş maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.

(AA)

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