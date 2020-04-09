YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Koronavirüs nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanların gönüllü bakıcısı oldu

Koronavirüs nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanların gönüllü bakıcısı oldu

YOZGAT HABERLERİ  | 09.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 65 yaşındaki Kıymet Altunışık, koronavirüs nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken beldedeki sahipsiz kedi ve köpekleri, kızının yardımıyla evinin bahçesinde besliyor - Altunışık: - "Yazlıkçılar giderken hayvanlarını beldeye bırakıp gidiyor, mecburen onlara da bakıyorum. Onlar da bir can"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 65 yaşındaki Kıymet Altunışık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle aç kalan beldedeki sahipsiz kedi ve köpeklere evinin bahçesinde gönüllü yiyecek veriyor.

Evinde 14 kedi besleyen Altunışık, yazlıkçıların kış aylarında sokağa bıraktıkları ve son günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında belde halkının dışarı çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşayan kedi ve köpekleri besliyor.

Altunışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını, bu nedenle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren Altunışık, "Yazlıkçılar giderken hayvanlarını beldeye bırakıp gidiyor mecburen onlara da bakıyorum. Onlar da bir can." dedi.

Altunışık, evinde beslediği kedilerinin kendisine çok alıştığını ve yanından ayrılmadığını anlatarak, "Ben nereye gidersem onlar da benimle gelir. Hayvan otlatmaya onlar da bizimle gider gelir." diye konuştu.

- En büyük destekçisi kızı

Hayvanları beslerken kızı Fatma'nın da kendisine yardım ettiğine değinen Altunışık, "Kızım bana çok yardımcı oluyor. O ev işlerini yaparken ben de bahçede hayvanlarla ilgileniyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Altunışık da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkılmayınca hayvanların aç kalmaması için ellerinden gelen desteği gösterdiklerini belirtti.

Kendi hayvanları dışında sokağa terk edilen hayvanlara da yiyecek ve su verdiklerini anlatan Altunışık, şunları kaydetti:

"Yazın beldemize gelen vatandaşlarımız kışın burada kalmıyor. Onların hayvanları da bize kalıyor. Aç kalmasın diye kendi hayvanlarımızla onlara da bakıyoruz. Hayvanlar da insanlar gibi bir canlı onlara da değer vermek lazım. İnsanlarımız aldıkları hayvanlara bakamıyorlarsa 6 aylık için hayvan almasınlar. Bizim 14 kedimiz var, 14 de etraftan geliyor, ekmekle, yemekle onları besliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPhotoshopun bu kadarına da pes!Photoshopun bu kadarına da pes!
İngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haberİngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haber
Anahtar Kelimeler:
Bahadın beldesi Hayvansever koronavirüs yozgat

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı

Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Yozgat Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:05
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:20
Yatsı
20:41

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Arı Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Yozgat’ta Mart Kapıdan Baktırdı

Yozgat’ta Mart Kapıdan Baktırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.