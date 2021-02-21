Koronavirüs olan Deniz Akkaya: Öksürük komalarım sürüyor

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, hastaneye yatırılmıştı. Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren Akkaya, enfekte olalı tahminen 10 gün olduğunu belirtti.

"Tedavinin 5. günü eklem ağrılarım bitti ancak öksürük komaları ve en önemlisi ateş 39’a fırlıyor uyuduğum anda" diyen Akkaya son durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Akkaya hastaneden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Herkese mutlu pazarlar... Ateşim ve öksürük komalarım devam ediyor ama bugün aradaki saat açıldı bu olaylarda. İyiye gidiyorum."



