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Koronavirüs olan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den son dakika açıklaması! 'Hamile olduğum için...'

25.10.2020 08:52 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs olan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den son dakika açıklaması! 'Hamile olduğum için...'

Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi. Koronavirüs olan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de bir açıklama yaparak son durumu hakkında bilgi verdi.

Bir süredir İstanbul dışında yaşayan Eser Yenenler koronavirüs oldu.

Eser Yenenler, sosyal medya hesabından, "Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama hafif semptomlarla geçiyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit’te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum" dedi.

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Koronavirüs olan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. İkinci kez hamile olan Berfu Yenenler açıklamasında şunları söyledi:

Ünlü oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandıÜnlü oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

"Maalesef haberler doğru. Eser'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Ama çok şükür sağlık durumu iyi ve kötüye giden bir süreç olmadı hatta iyileşmeye de başladı, sadece ögrendiğimizde hem ben hamile olduğum için hem de Kuzey'in sağlığı için ayrı yerlerde karantinaya girdik. Çok sükür Kuzey'de de bende de hiçbir semptom yok ve çok iyiyiz. Merak eden herkesin de içini rahatlatmış olalım hepinize çok teşekkür ederiz. İnşallah her şey daha da iyiye gidecek ve sadece biraz ayrı kalmış olacağız o kadar."

Ekran Alıntısı

Berfu Yenenler'in paylaşımına ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajı yağdı.

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