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Koronavirüs olan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl?

27.10.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs olan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs olan Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında İbrahim Büyükak bilgi verdi. Ünlü oyuncu yakın arkadaşının durumunun iyi olduğunu söyledi.

HabeOyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. rtürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Arkadaşlarıyla bulaşan Büyükak, keyifli geçen gece sonu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yakın arkadaşı Eser Yenenler'in koronavirüs testinin pozitif çıkması hakkında konuşan oyuncu, "Eser evde karantinada. Durumu çok iyi, her gün konuşuyoruz" dedi.

36 yaşındaki oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.


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