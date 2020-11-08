Koronavirüs olan İkbal Gürpınar babasından sonra annesini de kaybetti!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi. Gürpınar hastalığının dışında acı haberle sarsıldı.

Ünlü sunucunun annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.

Gürpınar'ın oğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada kötü haberi şu sözlerle duyurdu: "Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek."



