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Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında son dakika paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 13:29 | Son Güncelleme

Nihat Hatipoğlu’nun koronavirüse yakalanmasının ardından sevenleri sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili doktorundan son dakika açıklaması geldi.

Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında son dakika paylaşımı

Televizyonda yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Prof. Dr. Nihat Hatiipoğlu koronavirüse yakalanmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Nihat Hatiipoğlu'nun son durumuyla ilgili bilgi geldi.

Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı.

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Uçankuş'un haberine göre Hatipoğlu daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.

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