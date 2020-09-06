Koronavirüs salgını, iki Türkiye Sualtı Şampiyonası'nı iptal ettirdi

Federasyondan yapılan açıklamada, eylül ve ekim ayı içinde düzenlenmesi planlanan "Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası" ile "Sualtı Görüntüleme 23. Altın Palet Türkiye Şampiyonası" nın salgın koşullarında, sporcu ve katılımcı sağlığının riske atılmaması için iptal edildiği belirtildi.
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Dirar ve F.Bahçe yol ayrımında
Almanya’ya Kocaelispor hediyesi
G.Saray'dan Ndiaye açıklaması
Turgutluspor F.Bahçe'den transfer yaptı
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Flaş! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Fatih Terim yönetime tepki gösterdi!
İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...
Beşiktaş'ta Roco ikilemi
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
F.Bahçe ile Kruse arasındaki dava manşet oldu
F.Bahçe'ye transferde kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum