Koronavirüs salgını, iki Türkiye Sualtı Şampiyonası'nı iptal ettirdi

Federasyondan yapılan açıklamada, eylül ve ekim ayı içinde düzenlenmesi planlanan "Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası" ile "Sualtı Görüntüleme 23. Altın Palet Türkiye Şampiyonası" nın salgın koşullarında, sporcu ve katılımcı sağlığının riske atılmaması için iptal edildiği belirtildi.

