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Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor’da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak İspanya’ya gittiğini paylaşan Bifouma, "Bende virüs yok" dedi. Başarılı futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda koronavirüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya’ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. İstanbul’a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul’da kaldım. İspanya’ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Thievy Bifouma koronavirüs

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