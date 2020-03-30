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Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi sona eren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi sona eren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

terim


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Galatasaray fatih terim taburcu koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
milli takımı yarı yolda bırakan boş yere milyonşarı alan fatih hoca yine yırtrın ha ama bunun hesabı diğer tarafta ha unutma ve ailesine üzülmeyen sana üzülen zavallılra acırm
Pinokyo oyundan ayrıldı.
aynen öyle oyun sona erdi beya iyi ssnorya hazırlamışlar pek hani. 65 yaş üstü dekiler direk öldürüyordu ne oldu bu malum sahıs 67 falan bence oyun içinde oyun veirn memesinide alamasınlar
belge ?
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