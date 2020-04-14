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Koronavirüs tedavisi gören Marouane Fellaini taburcu oldu!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.04.2020 11:35 | Son Güncelleme

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, koronavirüsü yendi. Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Belçikalı yıldız, taburcu edildi.

Koronavirüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu olan Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, koronavirüsü yendi. Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Belçikalı yıldız, taburcu edildi., tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu oldu.

Geçtiğimiz ay koronavirüs testi pozitif çıkan Belçikalı oyuncu, Jinan Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nde karantina altına alınmış ve tedavisine burada başlanmıştı.

Yapılan son corona virüsü testi negatif çıkan Marouane Fellaini, bugünden itibaren 14 gün boyunca evinde karantina altında olacak.

Tecrübeli futbolcu, 14 günlük karantina süresince herhangi bir semptom göstermemesi ve hastalığı tekrar etmemesi halinde normal hayatına dönebilecek.

Daha önce Everton da bulunan Fellaini, geçen yıl Şubat ayında Manchester United'dan Shandong'a 7,2 milyon euroya transfer oldu.

Çin'de verimli bir ilk sezon geçiren yıldız, 34 maçta 12 gol attı ve beş asist sağladı.

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