MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!

13.01.2021 23:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Songül Öden'in durumunun ağırlaştığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ileri sürülmüştü. Songül Öden ise yaptığı açıklamada kritik bir durum yaşamadıklarını ve eşiyle birlikte tedavi gördükleri hastaneden taburcu olduklarını söyledi.

Eşi Arman Bıçakçı ile birlikte koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Songül Öden'in durumunun ağırlaşıp hastaneye kaldırıldığı iddiası asılsız çıktı. Konu hakkında açıklama yapan oyuncu hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Songül Öden sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün basında yer alan haberler sonrasında öncelikle arayan soran, herkese ilgisi ve destekleri için çok teşekkür ederiz.

Eşim ile birilikte tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu olduk. Basında bahsi geçtiği gibi kritik bir durum yaşamıyoruz hastalığı atlattık. İkimizin de sağlık durumu iyi.

songulic1

Başta Mart ayında hastasından COVID-19 kapıp ardından entübe edilen ve iyileştikten sonra kahramanca işinin başına geri dönen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu @tutluoglu ve ekibi olmak üzere odamıza gelip canı pahasına bizi iyileştirmeye çabalayan @acibadem.international personeline teşekkür ederiz.. Duygularımı anlatmama imkan yok.. Canını ortaya koyan sağlık personelimizin hakkı ödenmez.. Aşı dahil her türlü öncelik ve destek ilk onların hakkıdır.."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
30 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?30 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

F.Bahçe'de İrfan Can sesleri

F.Bahçe'de İrfan Can sesleri

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Örtülerin altında neler oluyor? İzleyiciler şokta

Örtülerin altında neler oluyor? İzleyiciler şokta

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Diğer Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: 3 ay önce koronavirüse yakalandım ve hala sıkıntılar yaşıyorum

Emma Roberts'ın bebeğiyle ilk pozu!

Emma Roberts'ın bebeğiyle ilk pozu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Ülke ülke gezen Madonna'ya seyahat tepkisi!

Ülke ülke gezen Madonna'ya seyahat tepkisi!

Emanet'in Yaman’ı Türk Traşı oldu!

Emanet'in Yaman’ı Türk Traşı oldu!

Merve Boluğur'un şarkıları hazır! Klip hazırlığı...

Merve Boluğur'un şarkıları hazır! Klip hazırlığı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.