Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Eşi Arman Bıçakçı ile birlikte koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Songül Öden'in durumunun ağırlaşıp hastaneye kaldırıldığı iddiası asılsız çıktı. Konu hakkında açıklama yapan oyuncu hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Songül Öden sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün basında yer alan haberler sonrasında öncelikle arayan soran, herkese ilgisi ve destekleri için çok teşekkür ederiz.

Eşim ile birilikte tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu olduk. Basında bahsi geçtiği gibi kritik bir durum yaşamıyoruz hastalığı atlattık. İkimizin de sağlık durumu iyi.

Başta Mart ayında hastasından COVID-19 kapıp ardından entübe edilen ve iyileştikten sonra kahramanca işinin başına geri dönen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu @tutluoglu ve ekibi olmak üzere odamıza gelip canı pahasına bizi iyileştirmeye çabalayan @acibadem.international personeline teşekkür ederiz.. Duygularımı anlatmama imkan yok.. Canını ortaya koyan sağlık personelimizin hakkı ödenmez.. Aşı dahil her türlü öncelik ve destek ilk onların hakkıdır.."

