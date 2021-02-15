MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi! Toygun Ateş kimdir?

Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi! Toygun Ateş kimdir?

15.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi! Toygun Ateş kimdir?

Oyuncu Toygun Ateş film çekimleri esnasında koronavirüse yakalanmıştı. Usta oyuncudan kötü haber geldi. Entübe edilen Toygun Ateş kimdir?

Sinema ve dizi oyuncusu Toygun Ateş’in film çekimleri esnasında koronavirüs oldu. Onur Akay, 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş’in film çekimleri esnasında koronavirüse yakalandığını ve entübe edildiğini duyurdu.

Akay, “Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi’nde yattığını söylediler. Toygun ağabeyciğim, sen güçlüsün ve yeneceksin bu virüsü. Dualarımız seninle Toygun ağabeyciğim” ifadelerini kullandı.

602a2292554280052c21cce7

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı.

7b61590a06009645ed5307c456887f57

O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Gelir kapısı taksi plakası mı? Kaç taksi plakası var?Gelir kapısı taksi plakası mı? Kaç taksi plakası var?
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Burcu Kara: Karantinaya köyde girdik

Karantinada köye kaçtılar

Gülben Ergen'in gelir kapısı taksi plakası mı? Kaç taksi plakası var?

Gelir kapısı taksi plakası mı? Kaç taksi plakası var?

Danla Bilic sevgilisini paylaştı! Dubai'de aşk pozu

İşte Danla'nın sevgilisi! Dubai'de aşk tatili

Claudia Romani 'Sevgililer Günü' pozları

Sevgililer Günü'nde aşka geldi! Olay pozlar...

Nazlı Kurbanzade kimdir? Nazlı Kurbanzade kaç yaşında, nereli? Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal hamile mi?

Müjdesiyle gündem oldu! Kaç yaşında merak edildi

Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

'İyi ki doğdun yol arkadaşım...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.