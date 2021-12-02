Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu kim? Galatasaray'dan açıklama!

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından, 'Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında' başlığı altında yapılan açıklamada, 1 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Oyuncunun karantina sürecinin başlatıldığı açıklamaya eklendi.

"BİR OYUNCUMUZUN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadere yer verildi:

"Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

