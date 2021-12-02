SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu kim? Galatasaray'dan açıklama!

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu kim? Galatasaray'dan açıklama!

02.12.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray tarafından Twitter üzerinden yapılan yazılan açıklamada, 1 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.Bunun ardından "Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu kim?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu kim? Galatasaray'dan açıklama!

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından, 'Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında' başlığı altında yapılan açıklamada, 1 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Oyuncunun karantina sürecinin başlatıldığı açıklamaya eklendi.

"BİR OYUNCUMUZUN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadere yer verildi:

"Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
PARTNER Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız" Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız"
TFF'den Fatih Terim'e kötü haberTFF'den Fatih Terim'e kötü haber
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

TFF'den Fatih Terim'e kötü haber

TFF'den Fatih Terim'e kötü haber

Yıldız ismin arabasının önünü kestiler! Arabadan inip...

Yıldız ismin arabasının önünü kestiler! Arabadan inip...

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

G.Saray ve F.Bahçe'den alkışlanacak hareket!

G.Saray ve F.Bahçe'den alkışlanacak hareket!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.