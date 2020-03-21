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Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Seda Akkul'un ağabeyinden yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 02:34 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul'un hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Eşi Seda Akkul da aynı hastanede tedavi altına alındı. Burak Akkul'un son sağlık durumu hakkında Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Seda Akkul'un ağabeyinden yeni açıklama

Teve2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıktı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alınan Akkul, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Evinde karantina altında bulunan Seda Akkul da testi pozitif çıkında aynı hastanede tedavi altına alındı. Sevilen çiftin sağlık durumu hakkında ise Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan açıklama yapmıştı.

"DOKTORLAR İLGİYLE TEDAVİYİ YÖNETİYORLAR"

Hüseyin Arslan sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada ise son durumu anlattı:
"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak Akkul'un da Seda’nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun. Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek. Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım. Bugün Burak’ın yoğun bakımda tedavisini yöneten doktoruyla görüştüm.

Gün içinde çekilmiş, karşılaştırmalı test sonuçlarını görme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar. Seda bugün duygusal olarak çok daha iyi. Burak’tan haber alınca, doktoruyla konuşunca daha da iyi oldu. Sosyal medyadan uzak duruyor, dediğiniz gibi bir süre de uzak duracak. Fiziksel olarak şikayetleri devam ediyor. Fakat her ikisinin de iyileşeceğine inancımız tam"

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Anahtar Kelimeler:
Burak Akkul, Seda Akkul, koronavirüs,

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