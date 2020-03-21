Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Seda Akkul'un ağabeyinden yeni açıklama

Teve2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıktı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alınan Akkul, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Evinde karantina altında bulunan Seda Akkul da testi pozitif çıkında aynı hastanede tedavi altına alındı. Sevilen çiftin sağlık durumu hakkında ise Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan açıklama yapmıştı.

"DOKTORLAR İLGİYLE TEDAVİYİ YÖNETİYORLAR"

Hüseyin Arslan sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada ise son durumu anlattı:

"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak Akkul'un da Seda’nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun. Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek. Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım. Bugün Burak’ın yoğun bakımda tedavisini yöneten doktoruyla görüştüm.